В Новгородской области перезахоронили останки более 500 жертв фашистов

Из них почти 200 детей

В Новгородской области перезахоронили останки мирных жителей, расстрелянных фашистами в годы Великой отечественной войны. Всего - более полутысячи человек, среди них почти 200 детей. Эсесовцы не щадили никого. О месте, где проводили массовые казни, знали только из архивов, и вот спустя долгие годы работы смогли найти его.

Это место называется Жестяная горка. Деревня в Новгородской области. Сейчас здесь стоит мемориал в честь воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Планируется в ближайшие годы открыть еще один - в память обо всех людях, которые стали жертвами фашистских захватчиков.

"Впервые на территории Российской Федерации появляется такое памятное место. Особое место, которое посвящено именно мирным гражданам, пострадавшим от рук военных преступников", - говорит руководитель "Поискового движения России" Елена Цунаева.

В руках солдат - ящики, обитые красным сукном. В них останки людей, которые были расстреляны неподалёку. В карьере, откуда жители окрестных деревень тогда брали песок. 333 взрослых и 188 детей. Это место массовых казней удалось найти только сейчас.

"Мы изучали архивы. То есть нам давали с архивов документы. Разговаривали с местными жителями. Чтобы знать, понимать. Чтобы найти, надо представлять, что здесь было. Как тут было", - говорит поисковик Сергей Севастьянов.

Как объясняют поисковики, которые нашли захоронение, людей просто ставили на край ямы, стреляли в них. Они падали, после чего тела закапывали. Удалось установить имена 58 человек. На церемонии перезахоронения присутствовали их родственники.

Елена Лашина - внучка Клыгина Ивана Ивановича. От деда осталось не очень много фотографий. Пожелтевшие, уже разваливающиеся от старости снимки. И память. Как погиб дедушка. И кто это сделал.

"Во время, когда пришли немцы, на него составили какой-то донос. Пришли каратели. Забрали его и расстреляли", - рассказывает Елена.

С 42-го по 43-й год здесь были сожжены более 4 тысяч домов. Убиты только в этом месте более 300 тысяч человек. Уже после войны следствие установило, что приказ о геноциде местного населения отдал командир 38-го армейского корпуса германской армии генерал Курт Герцог. Перед судом предстали еще 18 его подчиненных. В состав отряда карателей входили эссэсовцы, русские коллаборационисты и латышские полицаи. Установлены еще не все имена преступников. Архивные дела сейчас изучают сотрудники Следственного комитета.

"У нас есть обязанность хранить историческую память и держать историческую правду. Те, кто это делал, их преступления не имеют срока давности", - заявил губернатор Новгородской области Андрей Никтин.

Изучать архивы продолжают и поисковики. Работы здесь не останавливаются. В частности, возле соседней деревни Чёрное, где могут покоиться ещё несколько тысяч мирных жителей. Поднятые останки также будут перезахоронены на территории мемориального комплекса Жестяная горка.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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