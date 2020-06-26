Выяснилась неожиданная опасность минеральной воды

Во всем надо знать меру

Диетолог Светлана Соломеина рассказала, что минеральная вода освежает, стимулирует аппетит и помогает снять усталость. Она содержит полезные для организма микроэлементы. Однако чрезмерное употребление минералки может вызвать проблемы со здоровьем.

По словам диетолога, рекомендуется пить столовые воды с минерализацией не более 1 г/л или лечебно-столовые воды с концентрацией 4-5 г/л.

За один раз нежелательно выпивать более 200 миллилитров. Не стоит потреблять более двух литров минералки в сутки, советует Соломеина.

"Иначе вы получите лишнюю нагрузку на почки и сердце", - цитирует врача ngs42.ru. К тому же это чревато развитием гастрита, возникновением отеков и повышением артериального давления.

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