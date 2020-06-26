В России выявили меньше 7 тысяч зараженных COVID-19 впервые с конца апреля

Скончались 176 человек

В России выявили еще 6800 случаев заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель с 30 апреля. Общее число заболевших достигло 620794.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 813. В Подмосковье заболели еще 390 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 176 пациентов с коронавирусом. Из них 25 — в Москве. С начала эпидемии в России умер 8781 человек.

Выздоровели от коронавируса 8988 человек. Общее число переболевших достигло 384152.

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