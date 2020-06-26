Серебренникова приговорили к условному сроку

Режиссер признан виновным в хищении 129 миллионов рублей

Режиссер Кирилл Серебренников приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тысяч рублей. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Приговор огласил 26 июня Мещанский суд Москвы.

Ранее троих фигурантов дела "Седьмой студии", которые занимались реализацией театрального проекта "Платформа", признали виновными в хищении 129 миллионов рублей.

Кроме Серебренникова, на скамье подсудимых оказались продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский (оба получили условные сроки), а также бывший сотрудник Минкультуры Софья Апфельбаум. Последней суд назначил штраф, однако из-за истечения сроков давности с Апфельбаум снято обязательство его платить.

Обвинение сочло доказанным, что фигуранты предоставляли заведомо недостоверные сведения о мероприятиях в рамках разработанного режиссером в 2011 году проекта "Платформа". В итоге было похищено свыше 130 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.

В приговоре суда указано, что Серебренников создал преступную группу и "осуществлял общее руководство, а также принял меры по сокрытию хищений". Бюджетные средства обналичивались по фиктивным договорам с фирмами, которые в действительности не работали.

Одному из фигурантов дела – Софье Апфельбаум – суд переквалифицировал обвинение. Она признана виновной в халатности по делу "Седьмой студии". По мнению суда, Апфельбаум не знала о действиях Серебренникова, Итина и Малобородского.

Ранее прокурор Михаил Резниченко во время прений сторон просил назначить Серебренникову наказание в виде 6 лет колонии, а другим фигурантам дела - от 4 до 5 лет. Представитель Министерства культуры в суде заявила о том, что считает вину доказанной, и попросила взыскать с подсудимых ущерб на сумму около 129 миллионов рублей.

Сам Серебренников ранее называл обвинение нелепым. Адвокаты фигурантов дела настаивали на оправдательном приговоре, подвергая сомнению результаты проведенных следствием экспертиз.

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