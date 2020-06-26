Константин Ивлев ушел от жены после 23 лет брака

У него новая любовь

46-летний шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев развелся с женой. 25 июня Тимирязевский суд удовлетворил иск Марии, которая не смогла смириться с изменой супруга.

Как пишет mk.ru, бракоразводный процесс Константина и Марии тянулся с марта, но только вчера суд их окончательно развел. На каких условиях они разошлись, не уточняется. Мария хотела оставить себе дочку Машу и подать на алименты.

По данным СМИ, Мария решила развестись, когда узнала о романе Ивлева с 27-летней журналисткой Валерией Куденковой.

"Дети в шоке, его мама с папой плачут. Кошмар для всех! Он вообще сейчас ведет себя не по-мужски: деньги прячет, хочет забрать дочку Машу", - цитирует starhit.ru Марию.

Шеф-повар, в свою очередь, призвал поклонников не обращать внимание на скандал в его семье. "Никто никого не застукал, никто никого не отбирает, никто никого не предавал! Все произошло так, как должно было случиться!" - писал он в соцсети.

Ивлев и Куденкова не скрывают своих отношений. На ее странице в Instagram можно найти много совместных фото и видео с телеведущим.

В браке с Марией у шоумена родились сын и дочь. Их сын учится за границей.

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