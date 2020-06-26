Голикова призвала взять под наблюдение всех переболевших COVID-19

Возможные последствия для здоровья пока не изучены

Переболевшие COVID-19 россияне должны находиться под длительным наблюдением. Отдаленные последствия опасного заболевания пока неизвестны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы все с вами столкнулись с новым заболеванием, поражающим различные системы организма человека. Течение этого заболевания до конца не изучено. Над этим работает весь мир", - сказала Голикова на заседании коллегии Минздрава.

Вице-премьер подчеркнула, что пока невозможно предвидеть осложнения, которые могут возникнуть у тех, кто переболел коронавирусом – особенно в тяжелой форме. Голикогва уверена, что за такими гражданами необходимо длительное диспансерное наблюдение. Периодичность и объемы медобследований будут зависеть от возраста пациента, а также степени тяжести перенесенного заболевания, сообщает ТАСС.

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