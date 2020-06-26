Врач предупредил о смертельной опасности подсолнечного масла

Оно вызывает рак

Хирург-онколог Иван Карасев посоветовал отказаться от рафинированного подсолнечного масла. Его можно заменить на оливковое масло, где много антиоксидантов, включая тирозол и фенилпропионовые кислоты.

"Рафинированное масло содержит огромное количество трансжиров, которые накапливаются в организме, и со временем избыток данных веществ приводит к развитию различных заболеваний и, конечно же, рака", - рассказал Иван Карасев в Instagram.

По его словам, рафинированное масло подвергается воздействию вредных химических веществ, которые невозможно полностью вывести из продукта.

Что касается канцерогенных веществ, то они образуются в масле под действием высоких температур - например во время жарки.

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