Его обвиняли в хищении 129 миллионов рублей

Кирилл Серебренников признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Такой вердикт огласил судья Мещанского суда Москвы.

Суд пришел к выводу, что режиссер создал преступную группу и осуществлял координацию мошенничества. Серебренников скрыл хищение государственных средств, внося заведомо недостоверные сведения в отчеты для Министерства культуры.

Худрук "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, бывший директор театра и бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, экс-гендиректор организации Юрий Итин, а также директор РАМТ Софья Апфельбаум обвиняются в хищении 129 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета на культурный проект "Платформа". Все фигуранты отрицают свою вину.

По делу было проведено три экспертизы. Первая оценила ущерб в 133 миллиона, вторая показала, что фигуранты дела наоборот сэкономили деньги Минкульта, третья установила, что государству был нанесен ущерб в 129 миллионов рублей.

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