Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми

На эти цели выделено 270 миллиардов рублей

Постановление о новой единовременной выплате семьям с детьми подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Пособие в размере 10 тысяч рублей получат родители детей в возрасте от рождения до 16 лет.

В пресс-службе кабмина напомнили: тем, кто уже получал помощь на детей в июне, июльские выплаты будут начислены автоматически.

"Родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трех лет или единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет, не придется заново подавать заявление. Деньги им будут перечислены на основании данных, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда", - сообщили в пресс-службе.

О новой выплате семьям с детьми сообщил в обращении к гражданам 23 июня президент Владимир Путин. Позже стало известно, что на эти цели будет направлено более 270 миллиардов рублей. Родители, которые еще не успели оформить пособия, могут подать заявление до 1 октября. Им выплаты за июнь – июль придут единой суммой.

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