ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Народный артист СССР Юрий Башмет проголосовал по поправкам в Конституцию

12:33
  • пятница
  • 26 июня 2020

Поправки он назвал замечательными

Альтист, дирижер, педагог Юрий Башмет принял участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию России. 
Явка на онлайн-голосовании по поправкам к Конституции превысила 50%

"Сейчас самое главное, чтобы наши граждане проявили свою гражданскую позицию. Это очень важно, - сказал Юрий Башмет. - Призыв к голосованию, он на самом деле призыв к сердцу, к душе каждого из нас. Поэтому сейчас не столь важно, как проголосуют, важно, чтобы проголосовал человек. Тогда он обращается к сердцу своему". 

Предлагаемые поправки народный артист СССР назвал замечательными. Они актуальны и полезны, они отражают искреннюю заботу государства о своих гражданах. 

"А что касается культуры, я очень рад, теперь правительство обязано поддерживать, потому что без культуры нет будущего", - отметил Башмет.

Напомним, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Его итоги подведут 1 июля.

Участковые комиссии будут работать без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00. При входе на участки для голосования члены комиссии измеряют температуру граждан, а также выдают средства индивидуальной защиты.  

Москвичи могут проголосовать на удобном для них участке, принять членов комиссии дома или отдать голос онлайн на портале 2020og.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Юрий Башмет
Юрий Башмет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.