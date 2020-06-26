Народный артист СССР Юрий Башмет проголосовал по поправкам в Конституцию

Поправки он назвал замечательными

Альтист, дирижер, педагог Юрий Башмет принял участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию России.

"Сейчас самое главное, чтобы наши граждане проявили свою гражданскую позицию. Это очень важно, - сказал Юрий Башмет. - Призыв к голосованию, он на самом деле призыв к сердцу, к душе каждого из нас. Поэтому сейчас не столь важно, как проголосуют, важно, чтобы проголосовал человек. Тогда он обращается к сердцу своему".

Предлагаемые поправки народный артист СССР назвал замечательными. Они актуальны и полезны, они отражают искреннюю заботу государства о своих гражданах.

"А что касается культуры, я очень рад, теперь правительство обязано поддерживать, потому что без культуры нет будущего", - отметил Башмет.

Напомним, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Его итоги подведут 1 июля.

Участковые комиссии будут работать без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00. При входе на участки для голосования члены комиссии измеряют температуру граждан, а также выдают средства индивидуальной защиты.

Москвичи могут проголосовать на удобном для них участке, принять членов комиссии дома или отдать голос онлайн на портале 2020og.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"