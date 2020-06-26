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Анастасия Ракова: Иммунитет к коронавирусу обнаружен у 20% москвичей

12:26
  • пятница
  • 26 июня 2020

В исследовании участвовали более 90 тысяч жителей столицы

Иммунитет к коронавирусу у москвичей постоянно растет. По данным последнего тестирования, им обладают 20% жителей столицы, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Ракова представила журналистам результаты третьего этапа исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции. Тесты с участием 90 тысяч жителей города проводились с 5 по 18 июня.

"По результатам исследования можно сказать, что популяционный иммунитет формируется и дальше, и на сегодняшний день около 20% москвичей такой иммунитет имеют. Результат исследования у нас 19,9%", - сказала Анастасия Ракова. Заммэра пояснила, что это на 2,5% больше, чем было выявлено на предыдущем этапе тестирования.

В целом, по словам Раковой, можно сказать, что у 7% москвичей иммунитет появился за предыдущий месяц. Заммэра заверила москвичей, что исследования продолжатся, а столичные власти будут информировать об их результатах. Отмечается, что любой желающий может записаться в один из 30 пунктов сдачи крови и бесплатно пройти тестирование на наличие антител.

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