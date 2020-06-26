Из разгромленных в Подмосковье лабораторий изъяли наркотиков на 100 миллионов

Задержаны организаторы подпольного производства

Наркотических веществ на сумму свыше 100 миллионов рублей изъято в лабораториях, обнаруженных в Подмосковье. Организаторы подпольного производства задержаны, сообщили в пресс-центре МВД России.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УВД по СЗАО Москве задержаны трое подозреваемых. В ходе обысков в двух арендованных домовладениях обнаружено оборудование, прекурсоры и наркотики (запрещенные вещества)", - сообщили в ведомстве.

О том, что пресечена деятельность преступной группы, участники которой организовали в Подмосковье подпольные лаборатории по производству мефедрона, рассказал ранее глава МВД Владимир Колокольцев. Министр сообщил, что объем изъятых наркотических средств позволил бы изготовить около ста пятидесяти тысяч разовых доз. По ценам черного рынка это более 10 миллионов рублей.

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