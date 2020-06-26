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Кремль отреагировал на обвинительный приговор Серебренникову

12:58
  • пятница
  • 26 июня 2020

Это повод проверить, как тратят бюджетные деньги в учреждениях культуры

Дмитрий Песков прокомментировал обвинительный приговор Кириллу Серебренникову по делу о мошенничестве. По его мнению, дело "Седьмой студии" – повод проверить расходование государственных средств в учреждениях культуры.

"Дело Серебренникова, конечно, является поводом для того, чтобы тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры с тем, чтобы сократить коррупциогенность возможную в этой области", - сказал Песков.  Его слова приводит "Интерфакс".

Ранее Мещанский суд Москвы признал Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Режиссер назван организатором и координатором преступной схемы по хищению бюджетных средств.

Суд пришел к выводу, что преступная группа Серебренникова похитила 129 миллионов рублей, выделенных на реализацию проекта "Платформа". Ранее прокурор попросил приговорить режиссера к 6 годам лишения свободы.

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