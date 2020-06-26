Песков удивлен "зашкаливающим" количеством фейков о голосовании по Конституции

Проверять каждый случай должны заинтересованные организации

Дмитрий Песков посоветовал журналистам "корректно расставлять нюансы". Пресс-секретарь президента России посетовал на зашкаливающее количество фейков, относящихся к голосованию по поправкам к Конституции. Представителя Кремля попросили прокомментировать сообщения об организации избирательного участка во Владивостоке в багажнике автомобиля.

"Насчет багажника автомобиля. Если это не фейк - все-таки сейчас количество фейков просто зашкаливает - если это не фейк, нужно обратиться во Владивостоке в избирательную комиссию. Тем более что есть организации, которые заинтересованы в чистоте голосования", - отреагировал Песков.

Представитель Кремля добавил: нужно выяснить, является ли это запрещенным по закону форматом организации голосования. И, в конце концов, даже если все происходило именно так, то принуждения к голосования в этом случае не было, подчеркнул Песков.

На видео, распространенном в соцсетях, машина с открытым багажником и надписью"УИК 838" стоит у подъезда высотки во Владивостоке. Власти Приморья уже сообщили, что это не постоянный, а выездной пункт для голосования - жители дома сами "заказали" избирательную комиссию к себе на дом.

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