Путин вновь обратится к россиянам

Накануне основного дня голосования по Конституции

Владимир Путин может обратиться к россиянам накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, это произойдет точно не в понедельник.

"Перед важными голосованиями, действительно, президент обращается к россиянам, поэтому мы не исключаем, что также будет перед днем голосования обращение. Методом дедукции вы можете определить день", - сказал представитель Кремля журналистам.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования назначен на 1 июля. За первый день голосования проголосовали 9,2% от общего числа избирателей, сообщили в Центризбиркоме.

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