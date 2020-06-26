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Собянин открыл первый после режима самоизоляции спортивный праздник

14:55
  • пятница
  • 26 июня 2020

Мэр побывал в "Лужниках"

Сегодня в Москве впервые после отмены режима самоизоляции проходит спортивный праздник. Так столица отмечает грядущий День молодежи.

Праздник организовали в "Лужниках". Туда сегодня приехал мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр". Глава города отметил работу молодых людей-волонтёров, которые оказали большую помощь пожилым москвичам и инвалидам в период пандемии.

Сегодня в "Лужниках" организовали 12 площадок, где можно заняться популярными уличными и экстремальными видами спорта. Среди них памп-трек, велосипедный фристайл, скейтборд, воркаут и не только. Учтены и меры безопасности. На каждой площадке должно быть не более 10 человек, особое внимание за соблюдением социальной дистанции.

"Когда вот ситуация была с закрытием города, и когда проезжаешь мимо парка или двора, и никого не видишь, это было ужасно. Но сейчас жизнь вернулась. Так что поздравляю с праздником! С днем молодежи!" – сказал Собянин.

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Спортивный праздник в Лужниках
Спортивный праздник в Лужниках
Спортивный праздник в Лужниках
Спортивный праздник в Лужниках
Спортивный праздник в Лужниках
Спортивный праздник в Лужниках
Спортивный праздник в Лужниках
Спортивный праздник в Лужниках
Спортивный праздник в Лужниках
Спортивный праздник в Лужниках
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