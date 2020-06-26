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Московские пенсионеры посоревновались в компьютерном многоборье

15:21
  • пятница
  • 26 июня 2020

Чемпионат проходит в десятый раз

Найти информацию в интернете или выполнить операции на сайте Пенсионного фонда — такие задание сегодня решают участники "Московского долголетия" в рамках всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью.

Он проходит уже в десятый раз. Сегодня городской этап перед финалом, который состоится 9 июля. Борьба идёт в двух номинациях — "Начинающий пользователь" и  "Уверенный пользователь". В этом году участники и жюри общаются только дистанционно. Вообще организаторы отмечают, что самоизоляция показала, насколько важен компьютер для многих москвичей старшего поколения.

"У нас более 100 тысяч участников проекта "Московское долголетие" посетило за два года курсы по компьютерной грамотности, а среди тех 180 тысяч участников "долголетия", которые прошли социологический опрос в период пандемии, более 70 процентов заявили, что они в ежедневном режиме свободно пользуются компьютером, интернетом, ищут информацию, спорят, комментируют, находятся интересные рецепты", - сказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

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Люди за компьютерами
Пенсионеры за компьютерами
Пенсионеры за компьютерами
Пенсионеры за компьютерами
Пенсионеры за компьютерами
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