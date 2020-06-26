Куда пойти и чем заняться в эти выходные в Москве

Жителей и гостей столицы ждет насыщенная программа

Увидеть всю Москву, искупаться, ощутить себя звездой футбола, отгадать тайны городских парков, а ещё пообщаться с настоящим котом Бегемотом - в эти выходные в городе будет не до скуки. Впрочем, кто так и не захочет выйти на улицу, сможет, не выходя из дома, отправиться в детективный квест.

Речная навигация, пляжи и бассейны открыты, а значит, в грядущие жаркие выходные в Москве будет, где охладиться. Любителей активного отдыха ждут в возобновившем на днях свою работу аквакомплексе "Лужники".

"Были запущены 2 объекта – это открытый летний комплекс и дворец водных видов спорта", - рассказала руководитель отдела развития и продвижения аквакомплекса "Лужники" Екатерина Лабонина.

Не работают пока только горки. Чтобы избежать скопления людей также ограничили время пребывания в комплексе - до 3 часов. Маски в раздевалках и дистанция с другими посетителями строго обязательны, как для крытого павильона, так и для летних бассейнов. В остальном, для купающихся мало что изменилось.

Новый летний сезон стартовал и на смотровой площадке Лужников - той что на крыше Большой спортивной арены по соседству. Это самая длинная смотровая площадка в Европе - ее длина 1 км. За один полный круг по крыше стадиона можно не только увидеть всю Москву, но и сделать фото на фоне всех самых красивых ее достопримечательностей.

Ещё один приятный сюрприз для гостей крыши - небольшая экскурсия на поле стадиона, где каждый может представить себя в роли звезды футбола.

"Именно через этот выход выходили все знаменитые футболисты-спортсмены на чемпионате 2018 года. И Криштиану Роналду и Лионель Месси", - показывает руководитель экскурсионного центра Олимпийского комплекса "Лужники" Артем Леонов.

В захватывающее приключение и погоню за ценными призами может превратиться и обычная прогулка по столичным паркам. Для этого нужно лишь присоединиться к интерактивному квесту "Я шагаю по паркам":

"Все желающие принять участие должны будут прислать на почту Мосгорпарка 10 фотографий из знаковых парковых локаций и выложить их в своих социальных сетях", - рассказала руководитель пресс-службы Мосгорпарка Дарья Косинова.

А тех, кто на выходных останется дома, наш телеканал приглашает отправиться в детективный исторический квест "Перчатка Авроры". В субботу герои фильма узнают, хранят ли вещи проклятия прежних хозяев.

В воскресенье скелеты старого дома откроют охоту на собравшихся в нём наследников в фильме "Прошлое умеет ждать" Ключом к разгадке череды необъяснимых событий станет тайна из прошлого.

А "Дом с черными котами" не оставит выбора любительнице детективов Тоне: оставить в беде подругу или схлестнуться с таинственной сектой?

Ну а в доме с чёрным котом на Большой Садовой 10 гостей тоже ждут с нетерпением. Прежде равнодушный к гостям кот Бегемот из музея-театра "Булгаковский дом" за время самоизоляции очень соскучился по людям. Теперь он даже высматривает посетителей из окна и с радостью принимает подарки. В сопровождении Бегемота гости смогут теперь вживую рассмотреть новые экспозиции, которые ещё недавно были доступны только онлайн. А ещё побывать в тайной комнате, которая открылась.

Раньше попасть в пятое измерение музея можно было только со специальной экскурсией. А сейчас пройти внутрь не только можно, но и нужно. Дело в том, что освещение здесь ультрафиолетовое, а значит, обладает обеззараживающими свойствами, что сейчас очень кстати.

Татьяна Сидорова, Сергей Титов, Мария Леванова, Дмитрий Андрианов. "ТВ Центр".

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