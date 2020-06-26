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Осмелевшие московские бобры вышли из сумрака

15:37
  • пятница
  • 26 июня 2020

Природа настолько очистилась, что их стали замечать даже днем

Пчелины рой обнаружили у жилого дома на улице Покрышкина. Пчёлы два дня висели над деревцем в кадке. Потом куда-то исчезли. Оказалось, улей просто сменил дислокацию: поднялся на несколько метров вверх и осел внутри открытого балкона технического помещения. Ничего аномального в этом нет, пчёлы просто ищут себе удобное место.

А вот бобры, которые обосновались в пойме реки Сетунь в природном заказнике Покровское-Стрешнево, прописку менять явно не собираются. Их всё устраивает, причём настолько, что на променад они стали выходить даже днём.

Дело в том, что бобры - животные ночные, поэтому при свете дня их увидеть почти невозможно. К тому же, они очень осторожны и близко к себе никого не подпустят. Но, видно, жаркое московское солнце разморило бобриное семейство. Они с удовольствием купаются в реке и всё время что-то едят. Но главное, бобры селятся только в экологически благоприятной среде, и то, что семья уже 10 лет обитает в этом парке, - хороший знак.

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