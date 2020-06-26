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Названы сроки возобновления международного авиасообщения

13:57
  • пятница
  • 26 июня 2020

Сначала надо обеспечить безопасность авиаперевозок внутри страны

Минтранс назвал предположительные сроки возобновления международного авиасообщения. Как заявил глава ведомства Евгений Дитрих, полеты за рубеж станут возможными после того, как будет обеспечена  безопасность авиаперевозок внутри страны – предположительно, в июле.
Когда восстановится международное авиасообщение

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что снимать ограничения планируется для начала со стран ближнего зарубежья. Что же касается полетов в другие государства, то тут будет индивидуальный подход. Сообщение возобновится в зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретной стране.

Россия прекратила авиасообщение с зарубежными странами 27 марта из-за пандемии коронавируса. Теперь же, при стабильном сокращении числа зараженных и при условии соблюдения на борту строгих санитарных правил, полеты могут возобновиться 15 июля, сообщал ранее источник агентства "Интерфакс".

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