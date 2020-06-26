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Бари Алибасов попал в психиатрическую клинику

13:59
  • пятница
  • 26 июня 2020

У него снова проблемы со здоровьем

Продюсер Бари Алибасов, который в начале июня перестал отвечать на звонки родных и близких, нашелся. Если верить журналистам, последние дни 73-летний Алибасов находился в больнице. 
Отравившийся "Кротом" Алибасов бесследно исчез

Как сообщил mk.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash, некоторое время назад Бари Алибасова отправили в столичную клинику. Какие проблемы со здоровьем у него возникли, не уточняется. Зато известно, что недавно продюсера на "скорой" увезли в психиатрическую лечебницу. Он якобы находится в нестабильном состоянии на фоне принимаемых препаратов.

По данным 5-tv.ru, Алибасов лежал в наркологической больнице. 25 июня его перевели в психиатрическую клинику с "амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя". 

Официальных комментариев от представителей Алибасова пока не поступало. 

Недавно пресс-секретарь продюсера задумался о том, чтобы обратиться в полицию по поводу исчезновения своего начальника. По словам Вадима Горжанкина, 4 июня Алибасов и его сын сели в такси и уехали, после чего перестали выходить на связь. 

В Сети появилась версия о том, что Алибасов инсценировал свое исчезновение ради пиара. 

Напомним, год назад продюсер группы "На-На" отравился средством для очистки труб. Он находился при смерти, а потом долго восстанавливался. Многие считают, что история с отравлением была выдумкой Алибасова и его пиарщиков.

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