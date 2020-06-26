Собянин: Около 560 тысяч человек уже воспользовались электронным способом голосования

Итоги подведут 1 июля

Дистанционным электронным способом голосования по поправкам в Конституцию уже воспользовались около 560 тысяч человек – из 1 миллиона, подавших заявления на участие, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что москвичи голосуют активно.

"Москвичи голосуют очень активно. Из миллиона записывавшихся на голосование, по-моему, 560 тысяч человек. Цифра постоянно меняется, но это очень большая активность. Мы не ожидали такой динамики голосования", - сказал мэр столицы в интервью Агентству городских новостей "Москва".

Эксперимент по дистанционному голосованию проходит в столице и в Нижнем Новгороде. Москвичи могут выбрать способ участия: проголосовать на удобном для них участке, принять комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Участки открылись в Москве 25 июня, комиссии работают без выходных, с 8:00 до 20:00. 30 июня работа завершится в 16:00. А принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru. Итоги подведут 1 июля.

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