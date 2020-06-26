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Сайт Центризбиркома подвергся атаке хакеров

15:04
  • пятница
  • 26 июня 2020

Систему решили проверить на прочность

Массированная DDOS-атака на сайт Центральной избирательной комиссии – на ресурс поступает 240 запросов в секунду, сообщается в Telegram-канале ЦИК. Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев, комментируя этот инцидент, сказал, что кто-то решил проверить систему на прочность.
В Москве началось электронное голосование по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции стартовало 25 июня и продлится до 1 июля. В Москве в электронном дистанционном голосовании уже приняли участие 560 тысяч человек – из 1 миллиона подавших заявки.

Днем ранее президент Владимир Путин заявил, что результаты голосования должны быть достоверными и легитимными, нельзя допускать накруток по явке и сбоев при подсчете. В свою очередь, председатель ЦИК Элла Памфилова призвала власти регионов и членов комиссий услышать президента и отбивать "все атаки".

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