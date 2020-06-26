Скончалась актриса из "Улиц разбитых фонарей"

Она играла ключевых свидетелей и потерпевших

Умерла актриса Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета Ирина Замотина, ей был 81 год.

О трагедии сообщили в пресс-службе театра. Причина смерти не оглашается.

"Мы потеряли родного человека. 24 июня на 82-м году жизни скончалась актриса Ирина Замотина Ее яркая судьба в нашем театре сложилась на наших глазах <...> Скорбим вместе с родными и близкими", - сообщили в театре.

Российский зритель знает Замотину по ролям телесериалах "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей". Она играла ключевых свидетелей, потерпевших, уточняет "Российская газета".

Также актриса сыграла более 25 ролей в театре, а также в фильмах-спектаклях "Звезды не гаснут", "Последний парад", "Хрустальное сердце" и "Диоген".

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