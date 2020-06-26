Путин: эпидемия коронавируса в России отступает

В связи с этим объем задач для волонтеров снижается, заявил президент

Президент Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает. Об этом он сообщил в пятницу во время видеоконференции с волонтерами.

По его словам, участники акции "Мы вместе" на совесть потрудились. Сейчас объем задач для волонтеров снижается, однако их штабы не расходятся, отметил президент.

"Сейчас эпидемия, слава богу, отступает, и объем задач для волонтеров начинает понемножку снижаться. Вы действительно на совесть сделали свою работу", - поблагодарил Путин волонтеров, чью помощь получили уже более трех миллионов россиян.

Как указал глава государства, в первую очередь волонтеры поддерживали в сложное время инвалидов, тяжелобольных людей и пожилых россиян.

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