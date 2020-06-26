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Ринувшихся на пляжи британцев призвали вернуться к семьям

15:32
  • пятница
  • 26 июня 2020

Тысячи жителей Великобритании поспешили к морю

Власти Великобритании призвали граждан проявить сознательность и не устраивать столпотворений на пляжах. Тысячи британцев в 30-градусную жару приехали в приморский городок Борнмут и устроили там то, что местные власти назвали "крупным инцидентом".
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Как сообщают СМИ, распаленные жарой отдыхающие наводнили пляжи и вели себя асоциально. В результате власти решили напомнить гражданам, что коронавирус все еще активен.

"Мы призываем всех, кто решил ехать на пляж, соблюдать социальную дистанцию и оставаться со своей семьей", - заявил министр по делам окружающей среды Джордж Юстис.

В свою очередь, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок напомнил, что правительство имеет полномочия закрыть пляжи. Однако очень не хотело бы отнимать у людей право наслаждаться хорошей погодой у моря.

Главный врач страны Крис Уитти выступил жестко. Он заявил, что, если британцы не будут следовать требованиям социального дистанцирования, число зараженных COVID-19 снова вырастет.

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