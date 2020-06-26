Как изменилась жизнь Асмус после сцены в фильме "Текст"

Эти месяцы были самыми насыщенными в ее жизни

Кристина Асмус снялась в постельной сцене и прославилась на всю страну. После премьеры фильма "Текст", которая состоялась в октябре прошлого года, имя актрисы долго не сходило с первых пол. Секс-скандал если и не перевернул ее жизнь с ног на голову, то стал отправной точкой для серьезных перемен.

Травля

Любовные сцены с участием Асмус и ее коллеги Ивана Янковского поразили россиян своей откровенностью. Некоторые сочли это порнографией. Замужнюю актрису, которая воспитывает шестилетнюю дочку, обвинили в безнравственности. Хейтеры завалили ее страницу в Instagram оскорблениями и проклятиями. Звезда получила угрозы физической расправы. Ее призвали лишить материнских прав и выгнать из профессии…

Раньше Кристина Асмус не снималась в откровенных сценах. В повседневной жизни она обычно носит закрытую одежду и не выставляет свое тело напоказ. Поэтому обвинения в аморальности выбили актрису из колеи. Во время одного из интервью она зарыдала и пообещала больше никогда не раздеваться на камеру. "Хватит с меня таких сцен", - объявила Асмус.

Спасение

Если далекие от киноискусства люди заклеймили Кристину Асмус чуть ли не порноактрисой, то коллеги по цеху встали на ее защиту. После оглушительного успеха "Текста" она стала чаще обычного посещать светские и культурные мероприятия. В частности, ее пригласили на церемонию вручения премии "Женщина года". Там она ощутила такую поддержку, что забыла обо всех хейтерах. Выйдя на сцену, Асмус призвала актрис не отказываться от интересных ролей из-за кучки слабоумных моралистов и заявила, что ни капельки не жалеет о съемках в "Тексте". "Долой предрассудки, да здравствуют постельные сцены!" - провозгласил Иван Ургант после пламенной речи Кристины Асмус.

С тех пор актриса больше не плакала. У себя в соцсети она начала троллить недоброжелателей, публикуя смелые фото и видео. То снимется в полуголом видео, то запишет видео с "беременным" животом, то примет откровенную позу во время фотосессии… И почти в каждом посте - вызов. Нате, мол, критиканы, скушайте! Так Асмус из защиты перешла к нападению.

Удар в спину

В январе сюжет "Текста" частично воплотился в жизни Асмус. Напомним, что главный герой фильма убивает своего заклятого врага и крадет его смартфон. Он переписывается с родными и коллегами убитого, фактически присваивая себе его личность.

В случае с Асмус все произошло не так драматично. Она уволила нерадивую помощницу, с которой работала несколько лет. Девушка по имени Елена отвечала за актрису на звонки, вела переписку, а также ездила с ней на съемки и фестивали. После увольнения Елена продолжила выполнять свои обязанности втайне от Асмус.

"Продолжала быть моим администратором в глазах людей (с которыми раньше вела диалог) и почти ежедневно плела байки, что на это мероприятие я не могу пойти, потому что дата уже занята, здесь я связана каким-то контрактом, тут простыла, репетиция или я неожиданно улетела", - рассказала Кристина Асмус.

К счастью, финал у этой истории тоже не такой печальный, как в "Тексте". Асмус извинилась перед теми людьми, кого Елена ввела в заблуждение, и даже не стала жаловаться на экс-помощницу в полицию.

Переезд

В прошлом году Асмус и Харламов купили четырехэтажный особняк недалеко от Рублевки. Актриса назвала дом "простеньким", мол, в нем даже нет лифта и мраморной лестницы. По ее словам, хоромы приобрел Харламов. "Думаешь, на дом заработала я? У нас в семье бюджет распределен так: все, что зарабатывает Гарик, общее. Все, что зарабатываю я, мое", - заявила звезда в разговоре с писателем Александром Цыпкиным.

Супруги въехали в новый дом незадолго до введения режима самоизоляции, еще не успев закончить ремонт. Ходят слухи, что Асмус и Харламов много ссорились из-за хлопот, связанных с переездом в новое гнездышко. Сама актриса ни о каких ссорах не говорила. В новом доме, как признавалась Асмус, они с мужем стали реже общаться. Во время карантина шоумен все время работал, запершись в своей комнате. "Так что мы мало пересекаемся. Видимся только ночью у холодильника", - говорила знаменитость.

Легальный жор

Кстати о холодильнике. На карантине стройная и воздушная Асмус немного поправилась. Правда, произошло это не из-за нервного стресса, как могли бы подумать некоторые. Актриса начала питаться 18 раз в день ради съемок в новом фильме. По словам звезды, она перешла на рацион мужа, который любит жирное и мучное. "У меня сейчас самый кайфовый и долгожданный период. Это легальный жор", - шутила Асмус. Сейчас она снова села на диету и увеличила "дистанцию от холодильника".

Развод?

Новость о разводе Асмус и Харламова прогремела как гром среди ясного неба. Никаких предпосылок к тому не было. Во время прошлогоднего секс-скандала супруг яростно защищал актрису от нападок. Еще совсем недавно Асмус публично признавалась Харламову в любви и показывала поклонникам их новый дом.

"Ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом", - объявила Кристина Асмус. По ее словам, инициатором разводе стала она, мысли о расставании начали посещать ее еще в прошлом году. "Все-таки над отношениями нужно работать обоим", - отметила звезда, намекнув на то, что вина за крушение восьмилетнего брака лежит по большей степени на муже.

Многие фанаты до сих пор не верят в их разрыв. Может, это все розыгрыш? Такая версия обрела популярность после того, как ведущий Comment Out Владимир Маркони рассказал об участии супружеской пары в его шоу. Асмус и Харламов "разводятся" по заданию, которое им дали на проекте, уверяет Маркони. Между тем Харламов обвинил телеведущего во лжи и попытке попиариться на разводе звезд, а Асмус опровергла информацию о том, что они с благоверным участвовали в шоу.

По данным СМИ, Асмус и Харламов уже не живут вместе. Шоумен якобы переехал в столичную квартиру, а актриса с дочкой остались в загородном доме. Однако поклонники до сих пор не теряют надежды и ждут, когда эта неудачная шутка с расставанием закончится.

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