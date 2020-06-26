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В Японии заметили "странные метания" Ким Чен Ына по КНДР

16:07
  • пятница
  • 26 июня 2020

Возможно, у него серьезные проблемы со здоровьем

Минобороны Японии сообщило об ухудшении самочувствия  лидера КНР Ким Чен Ына.
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Соответствующее заявление сделал японский министр обороны Таро Коно, пишет издание The Sun. Какие именно проблемы возникли у лидера Северной Кореи, Таро не уточнил, сославшись на то, что ему нельзя разглашать данные разведки.

При этом глава Минобороны Японии рассказал о "странных перемещениях" Ким Чен Ына по стране, которые, по его мнению, могут быть связаны с попытками северокорейского лидера не заразиться коронавирусом.

В Японии отметили, что COVID-19 стремительно распространяется по КНР, несмотря на то, что власти отрицают его существование.

Ранее Ким Чен Ын уже пропадал из информационного поля. Первый раз он пропал в апреле, ряд СМИ даже написали о его смерти. Во второй раз лидер КНР пропал 7 июня и с тех пор не появлялся на публике.

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