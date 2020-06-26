В Японии заметили "странные метания" Ким Чен Ына по КНДР

Возможно, у него серьезные проблемы со здоровьем

Минобороны Японии сообщило об ухудшении самочувствия лидера КНР Ким Чен Ына.

Соответствующее заявление сделал японский министр обороны Таро Коно, пишет издание The Sun. Какие именно проблемы возникли у лидера Северной Кореи, Таро не уточнил, сославшись на то, что ему нельзя разглашать данные разведки.

При этом глава Минобороны Японии рассказал о "странных перемещениях" Ким Чен Ына по стране, которые, по его мнению, могут быть связаны с попытками северокорейского лидера не заразиться коронавирусом.

В Японии отметили, что COVID-19 стремительно распространяется по КНР, несмотря на то, что власти отрицают его существование.

Ранее Ким Чен Ын уже пропадал из информационного поля. Первый раз он пропал в апреле, ряд СМИ даже написали о его смерти. Во второй раз лидер КНР пропал 7 июня и с тех пор не появлялся на публике.

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