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Депутат МГД Евгений Герасимов рассказал о новых прогулочных маршрутах на ВДНХ

15:56
  • пятница
  • 26 июня 2020

Лето — лучшая пора, чтобы прогуляться по комплексу

Депутат Московской городской Думы Евгений Герасимов рассказал журналистам о новых прогулочных тематических маршрутах на ВДНХ, которые начинаются от арки главного входа. Они называются "ВДНХ в цветах", "За вдохновением" и "Природный мир ВДНХ" и были открыты специально к летнему сезону.

По словам депутата, лето — лучшая пора, чтобы прогуляться по Центральной аллее, ландшафтному парку. Особенно сейчас, после нескольких месяцев вынужденного нахождения дома.

Маршрут ВДНХ в цветах" проходит по Центральной аллее, скверам Юннатов и Латвийскому, Мичуринскому саду и Ландшафтному парку. Заканчивается он в Минском сквере. По дороге горожане и гости столицы смогут увидеть различные цветочные композиции и цветники "Большая картина полей". Посетители также могут заглянуть в Сирингарий, который был высажен в 1985 году, к 40-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, и Сад пяти чувств.

"Во время прогулки по второму маршруту, который носит название "За вдохновением", посетители смогут пройтись возле знаменитого фонтана "Дружба народов", аллеи Космонавтов и площади Промышленности, увидеть самые яркие достопримечательности ВДНХ и сфотографироваться на их фоне", - отметил Герасимов в интервью "Аргументам и фактам".

Третий маршрут — "Природный мир ВДНХ" — включает 18 локаций, и его Евгений Герасимов особенно рекомендует любителям долгих прогулок и новых впечатлений.

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