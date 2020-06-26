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Выпускникам российских школ выдали аттестаты без ЕГЭ

16:04
  • пятница
  • 26 июня 2020

Обязательным был "зачет" за итоговое сочинение

Аттестаты об основном общем образовании получили все одиннадцатиклассники российских школ. Документ выдавали выпускникам, имеющим итоговые оценки по всем предметам не ниже "удовлетворительно". Обязательным был также "зачет" по итоговому сочинению.
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"Министр сообщил, что на сегодняшний день во всех регионах России выпускники 11-х классов получили аттестаты об основном общем образовании", - сообщили в пресс-службе Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее выдачу школьных аттестатов в 2020 году без сдачи единого госэкзамена, 11 июня. Приказ об особенностях выдачи школьных аттестатов в 2020 году позже появился на официальном портале правовой информации.

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