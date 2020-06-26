Названа дата начала работы детских лагерей в России

Их откроют в 19 регионах

К 6 июля в 19 российских регионах откроются более 33 тысяч детских лагерей. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал обновленные рекомендации по работе детских лагерей. В этом году детей смогут отправить только в те организации отдыха и оздоровления, которые находятся в регионе, где они проживают.

Дети, проживающие в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь), смогут отдыхать в субъектах Российской Федерации, граничащих с ними.

В ведомстве посоветовали обеспечить постоянное дежурство врача и медсестры, а также организовать регулярные замеры температуры.

Летняя оздоровительная кампания уже стартовала в шести регионах страны. Детские центры "Орленок", "Смена" и "Артек" планируют с 1 июля принять детей с территорий, на которых они расположены. "Океан" откроется с 14 июля.

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