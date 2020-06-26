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Москвичей пригласили на массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

16:35
  • пятница
  • 26 июня 2020

Данные необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса

Москвичам предложили принять участие в массовом бесплатном тестировании на иммунитет к новой коронавирусной инфекции.

Управление Роспотребнадзора по Москве в рамках пилотного проекта принимает участие в исследовании оценки состояния популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 у жителей Москвы в условиях пандемии.

Данные о состоянии популяционного иммунитета, которые планируется получить в ходе исследования, необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.

Всем желающим принять участие в тестировании нужно заполнить анкету на сайте www.gabrich.ru/covid. Контактный телефон: +7 (495) 452-18-20.

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