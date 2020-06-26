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ДРБ не согласовал митинг против результатов голосования по Конституции

16:39
  • пятница
  • 26 июня 2020

Массовые мероприятия запрещены из-за коронавируса

Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля, посвященного результатам голосования по поправкам к конституции, поскольку сейчас существует запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.

Об этом сообщил заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

Ранее в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы поступило уведомление от группы граждан о проведении 4 июля 2020 года в центре Москвы публичного мероприятия в форме митинга с числом участников до 1000 человек

Олейник отметил, что в ходе изучения уведомления рассматривалась возможность проведения мероприятия в специально отведенном месте в "Парке культуры и отдыха Сокольники" в случае снятия режима повышенной готовности.

"Вместе с тем, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса <…> проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий запрещено, в связи с чем проведение указанного мероприятия не может быть согласовано", - объяснил Олейник.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

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