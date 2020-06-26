Романтическое путешествие на воздушном шаре в Сочи едва не закончилось трагедией (видео)

Молодая пара решила устроить себе прогулку вдоль реки

В Сочи потерял управление воздушный шар и совершил посадку в Черном море.

Инцидент произошел возле поселка Головинка Лазаревского района города. Молодая пара решила устроить романтический полет по долине реки Шани на воздушном шаре и обратилась к воздухоплавателю.

В какой-то момент на Черноморском побережье усилился ветер и шар начало уносить в море. Парня и девушку удалось оперативно пересадить на катер и отправить на берег, а пилот попытался вернуться к суше на шаре.

Однако количество горючего не было рассчитано на такой длительный полет, и воздушное судно начало постепенно снижаться к воде. Воздухоплаватель вызвал спасателей.

Сотрудники МЧС извлекли мужчину из воды и доставили на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась, передает ТАСС.

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