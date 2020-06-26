ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Романтическое путешествие на воздушном шаре в Сочи едва не закончилось трагедией (видео)

17:08
  • пятница
  • 26 июня 2020

Молодая пара решила устроить себе прогулку вдоль реки

В Сочи потерял управление воздушный шар и совершил посадку в Черном море.
В Сети появилось завораживающее видео британского фестиваля воздушных шаров

Инцидент произошел возле поселка Головинка Лазаревского района города. Молодая пара решила устроить романтический полет по долине реки Шани на воздушном шаре и обратилась к воздухоплавателю.

В какой-то момент на Черноморском побережье усилился ветер и шар начало уносить в море. Парня и девушку удалось оперативно пересадить на катер и отправить на берег, а пилот попытался вернуться к суше на шаре.

Однако количество горючего не было рассчитано на такой длительный полет, и воздушное судно начало постепенно снижаться к воде. Воздухоплаватель вызвал спасателей.

Сотрудники МЧС извлекли мужчину из воды и доставили на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Воздушный шар над морем
Воздушный шар над морем
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.