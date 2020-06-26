Россия расширит программу вывоза граждан из-за границы

Об этом заявил Владимир Путин

Владимир Путин в пятницу в режиме видеоконференции пообщался с участниками общероссийской акции "Мы вместе".

Она началась в марте с целью поддержки пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии нового коронавируса. Ее организаторами выступили Общероссийский народный фронт и ряд волонтерских организаций.

Президент сегодня поблагодарил участников акции, подчеркнув, что в трудную минуту они проявили лучшие человеческие качества, бескорыстно, по собственной инициативе, совершали добрые поступки во имя жизни и здоровья наших сограждан. По словам Владимира Путина, волонтеры вместе с врачами, медсёстрами, работниками важнейших отраслей промышленности, со всеми, кто находился на своём посту, сделали многое, чтобы угроза начала отступать. И такая консолидация общества, объединение сил в один кулак, стали главным, решающим фактором успеха в борьбе с опасной инфекцией.

"В период эпидемии слова "Мы вместе" стали, безусловно, символом надежды для нашего общества, для всей страны. Люди знали и чувствовали, что они не одиноки, что их не оставят в беде, где бы они ни жили: в больших и малых городах, на селе или труднодоступных территориях. По самым скромным подсчётам, волонтёры оказали действенную, практическую помощь более чем трём миллионам наших граждан, прежде всего тем, кто особенно нуждался во внимании и заботе: инвалидам, тяжелобольным, пожилым людям. Все вы волонтёры, НКО, деловое сообщество – показали зримый пример гражданской ответственности, зрелости и солидарности. Безусловно, искренне рад, что движущей силой многих добровольческих проектов стали совсем молодые люди, которые только начинают свой жизненный путь. Хотел бы, пользуясь возможностью, поздравить с наступающим Днём молодёжи вас, ваших сподвижников: студентов, молодых рабочих, специалистов, учёных – и, конечно, учащихся школ, наших одиннадцатиклассников, у которых завтра всероссийский выпускной вечер. Поздравляю вас", - сказал Путин.

В ходе видеоконференции волонтеры поделились с президентом своими идеями и проектами. Владимир Путин одобрил инициативы молодых людей и пообещал помочь в их реализации. В частности, федеральные власти окажут поддержку в строительстве реабилитационного центра для детей-инвалидов под Петербургом и в создании национального парка "Тогул" в Алтайском крае. Государство также продолжит работу по вывозу соотечественников из-за рубежа, которые не смогли вернуться на родину из-за коронавируса.

"Безусловно, мы будем вывозить всех, кто хочет на родину, с соблюдением, конечно, соответствующих санитарных правил в тех метах, куда они возвращаются. Но работу эту будем продолжать и, с учетом того, что ситуация все-таки меняется к лучшему, надеюсь, что и работа, о которой вы сказали, приобретет более широкий характер, причем в самое ближайшее время", - отметил президент.

Президент одобрил идею назвать улицы в городах России в честь медиков, отдавших жизни в борьбе с COVID-19. По мнению Владимира Путина, наиболее эффективные меры поддержки волонтеров могут быть сохранены и после пандемии.

"Ваша деятельность чрезвычайно разнообразна - помощь пожилым людям, детям, тяжелобольным людям, международная деятельность. Это всё - те направления, которыми вы занимаетесь, и ничто из этого перечня не является второстепенным, всё важно, всё представляет огромное значение для нашего общества. И то, что есть такие люди, как вы, которые добровольно берутся за исполнение этих, без всякого преувеличения, общегосударственных задач - это чрезвычайно важно. Знаете, что мне приходит в голову: мы практически все любим получать подарки, нам приятно, когда нам говорят какие-то добрые слова, мы с благодарностью всегда воспринимаем какую-то помощь и поддержку наших близких или даже незнакомых людей. Но в сто крат приятнее и важнее оказывать помощь другим. Когда мы это делаем, мы сами внутри себя чувствуем, что мы становимся лучше. Я почти наверняка уверен в том, что это и является внутренней пружиной, которая двигает вашими чувствами и вашими внутренними побуждениями при организации той работы, которой вы занимаетесь", - заявил президент России.

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