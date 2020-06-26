"Дорогой Эммануэль": Путин пригласил Макрона в Россию

Французский лидер приедет в конце лета
Президент России Владимир Путин провел встречу в режиме видеоконференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Стороны тепло поприветствовали друг друга: "Как дела, Владимир?", - начал разговор Макрон. Путин ответил, что все отлично и очень рад видеть и слышать своего европейского коллегу. Президент рассказал, что в России 24 июня провели Парад Победы и Москве никогда не забудет тех французов, которые сражались вместе с советской армией на Восточном фронте.
Макрон заметил, что хотел присутствовать на параде Победы, но из-за коронавируса это было невозможно. Однако в любом случае Франция отдает дань памяти вкладу России в победу.
В ходе беседы российский лидер пригласил главу Пятой Республики в нашу страну, передает ТАСС.
"Я хочу еще раз подтвердить свое приглашение президенту Франции, тебе, дорогой Эммануэль, посетить Россию с полноформатным визитом", - сказал Путин. В ответ Макрон подтвердил свое намерение совершить визит в Россию в конце лета.
"Я хотел бы воспользоваться твоим предложением и приехать с официальным визитом в Россию для того, чтобы мы могли провести больше времени за совместным разговором. И я просто хотел бы к вам приехать", - заявил французский президент (цитата по РИА Новости).
Помимо визита Макрона в Россию, коронавируса и парада Победы стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию в ряде государств — Ливии, Сирии и Украине.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"