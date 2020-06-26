Защита Серебренникова обжалует приговор

Ранее суд назначил режиссеру три года условно и штраф

К трём годам условно и штрафу в размере 800 тысяч рублей приговорил сегодня Мещанский суд Москвы режиссера Кирилла Серебренникова. Его признали виновным в мошенничестве на сумму в 129 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры на проект "Платформа".

Суд счел полностью доказанной и вину других фигурантов - Юрия Итина и Алексея Малобродского. Им также назначен условный срок и штраф.

"Зачесть в счет наказания время фактического содержания Серебренникова... с 22 августа 2017 года по 23 августа, а также время нахождения под домашним арестом с 24 августа 2017 года по 8 апреля 2019 года", - зачитала судья.

"Во-первых, мы будем обжаловать приговор, поскольку он обвинительный. Я думал, что приговор будет оправдательный, во всяком случае я считаю, что мы сделали все, чтобы у суда были основания вынести оправдательный приговор. Мы считаем этот приговор неправосудым, несмотря на то, что мера пресечения наказания достаточно гуманная, не связанная с лишением свободы", - сказал адвокат Дмитрий Харитонов.

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