ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Защита Серебренникова обжалует приговор

18:22
  • пятница
  • 26 июня 2020

Ранее суд назначил режиссеру три года условно и штраф

К трём годам условно и штрафу в размере 800 тысяч рублей приговорил сегодня Мещанский суд Москвы режиссера Кирилла Серебренникова. Его признали виновным в мошенничестве на сумму в 129 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры на проект "Платформа".

Суд счел полностью доказанной и вину других фигурантов - Юрия Итина и Алексея Малобродского. Им также назначен условный срок и штраф.

"Зачесть в счет наказания время фактического содержания Серебренникова... с 22 августа 2017 года по 23 августа, а также время нахождения под домашним арестом с 24 августа 2017 года по 8 апреля 2019 года", - зачитала судья.

"Во-первых, мы будем обжаловать приговор, поскольку он обвинительный. Я думал, что приговор будет оправдательный, во всяком случае я считаю, что мы сделали все, чтобы у суда были основания вынести оправдательный приговор. Мы  считаем  этот приговор  неправосудым,  несмотря на то, что мера пресечения наказания достаточно гуманная, не связанная с лишением свободы", - сказал адвокат Дмитрий Харитонов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников
Обстановка около Мещанского суда Москвы во время оглашения приговора Кириллу Серебренникову
Обстановка около Мещанского суда Москвы во время оглашения приговора Кириллу Серебренникову
Бывший гендиректор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский
Бывший гендиректор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский
Театр "Гоголь-центр"
Театр "Гоголь-центр"
Кирилл Серебренников в суде
Кирилл Серебренников в суде
Сотрудники полиции возле суда
Сотрудники полиции возле суда
Театр "Гоголь-центр"
Театр "Гоголь-центр"
Софья Апфельбаум
Софья Апфельбаум
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.