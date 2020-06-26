Собянин пообещал "бить по рукам" за принуждение к голосованию

Люди должны голосовать добровольно, заявил мэр Москвы

Жители Москвы проявляют большую активность в электронном голосовании - ведь для них это обычная технология. Об этом во время посещения Центризбиркома заявил мэр столицы.

Сергей Собянин отметил, что на избирательных участках сейчас максимально безопасно. Помимо строгих санитарных мер, там нет очередей, так как сделать свой выбор можно в течение недели в любой удобное время по 1 июля включительно, поэтому никакого риска. Но для тех, кто всё же чего-то опасается и была организована дистанционная форма. Ее опробовали на выборах в Мосгордуму, а сейчас значительно улучшили.

"С учетом прошлых выборов мы сделали эту систему более мощной, так как у нас и другие объемы для голосования - количество людей, которые записались. Плюс к этому присоединилась Нижегородская область - тоже дополнительные были технические сложности - запись через федеральный портал Госулуги - это тоже этого не было. Что очень важно, мы ввели системную работу по выверке системных баз данных - электронной, циковской УИК, ТИК ежедневно и потом перед 1 числом полная выверка базы. Это исключает попытки провокации двойного голосования", - заявил Собянин.

Глава ЦИК Элла Памфилова поблагодарила Сергея Собянина за то, что на участках в Москве организовано усиленное видеонаблюдение, а также попросила его лично контролировать проверку любых жалоб по голосованию в столице, учитывая тот результат, который уже был получен в ходе взаимодействия Центризбиркома и мэрии.

"Я бы еще хотела бы поблагодарить Сергея Семеновича за то, что когда пошли жалобы, фейки, что якобы кого-то принуждают к голосованию - мощный окрик Сергея Семеныча, что это категорически запрещается, дал свой результат, сейчас у нас нет по этому поводу ни одной жалобы из Москвы", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Это моя принципиальная вообще позиция – люди должны голосовать добровольно их никто не должен принуждать, а если будут принуждать - будем бить по рукам", - заверил Собянин.

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