Собянин открыл спортивный праздник для молодежи в Лужниках

В Москве впервые после отмены режима самоизоляции прошёл спортивный праздник

В Москве впервые после отмены режима самоизоляции прошёл спортивный праздник. Его организовали в "Лужниках" и приурочили к грядущему Дню молодежи. Спорткомплекс посетил Мэр Москвы. Сергей Собянин поблагодарил волонтеров, которые оказывали помощь москвичам в период пандемии.

Головокружительный прыжок в такие долгожданные уличные тренировки. После трех месяцев перерыва Москва снова похожа на столицу спортивную. В Лужниках - молодые любители самых модных видов спорта. Символично, именно накануне их праздника - Дня молодёжи - в Москве официально открылись все площадки.

"Очень ждал, потому что у меня и работа от этого зависит. Я тренер по хоккею, бывший хоккеист. Естественно, я ждал, когда откроется лед, все ученики у меня там томились, и сейчас, когда открылись, у меня по 5-7 тренировка в день - очень напряженно", - рассказал Денис Новожилов, участник скоростного спуска на коньках.

К напряженным тренировкам готовится и 8-летняя Варя с младшим братом. "Все три месяца ждала и наконец - то случилось", - говорит Варя.

На 12 площадках в Лужниках все желающие теперь могут заниматься популярными уличными и экстремальными видами спорта. Здесь памп-трек и велосипедный фристайл, воркаут, паркур, батутный фристайл, скалолазание и стритбол.

Все занятия проводятся с учетом требований осторожности - на площадке не более 10 человек. Но даже при таких условиях - это как глоток свежего воздуха для любителей спорта. Праздник в Лужниках посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Около 10 тысяч спортивных площадок в городе сделали. Они расположены в скверах, в парках, во дворах. Это массовая инфраструктура. Беговые дорожки, прогулочные дорожки — везде можно заниматься спортом на свежем воздухе. И когда ситуация была с закрытием города, когда проезжаешь мимо парка и никого не видишь, то это было ужасно, конечно. Сейчас жизнь вернулась. Поздравляю с праздником, с Днем молодежи", - заявил Собянин.

"Хочу Вас поблагодарить прежде всего за развитие инфраструктуры в Москве за все это время именно по воркауту, единственная просьба - побольше инициировать мероприятий на этих площадках", - попросил Михаил Титаев, участник проекта "На районе".

"Ну, у Вас же чемпионат мэра по воркауту есть, чемпионат мира даже проводится", - заметил Собянин.

Всероссийские чемпионаты и соревнования мирового масштаба - давно не редкость для столицы. Инфраструктура позволяет. А сегодня спорт стал настолько популярен, что едва ли не каждый двор просит площадку, приспособленную для занятий экстремальными видами спорта.

"Если будет возможность, посодействовать и помочь в этом, потому что, я думаю, это актуально и самое главное - мы уверены в этом, что это отвечает запросам молодежи в настоящее время", - обратился Сергей Грунин.

"На Ходынке целые спортивные комплексы возведены, в Печатниках еще такие же комплексы, еще в ряде там округов, конечно, будем делать и в других округах. Вообще я хочу, чтобы в каждом районе Москвы были такие спортивные объекты", - заявил Собянин.

В конце встречи - подарок для мэра. Джинсовая куртка с логотипом московской молодежи. И селфи. Сегодняшний день действительно памятный.

Елена Сахно, Андрей Пашутин, Михаил Федоров, Андрей Булычев, Андрей Талалай, "ТВ Центр".

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