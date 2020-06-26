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Композитор Алексей Рыбников проголосовал по вопросу внесения поправок в Конституцию

18:04
  • пятница
  • 26 июня 2020

Голос каждого очень важен

В поправках в Конституции содержатся важные для россиян темы, поэтому проголосовать очень важно. Об этом заявил советский и российский композитор Алексей Рыбников. Сам он уже проголосовал онлайн.

"Я считаю, что нужно проголосовать, потому что очень много вокруг этого дебатов, поэтому мнение каждого человека будет иметь значение. В поправках затрагиваются очень важные вещи", - заявил Рыбников в разговоре с АГН "Москва".

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Москвичи могут выбрать способ участия: проголосовать на удобном для них участке, принять членов комиссии дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.

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