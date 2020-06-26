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Есть погибшие: неизвестный напал на людей с ножом в центре Глазго (видео)

18:44
  • пятница
  • 26 июня 2020

Возможно, он действовал не один

В Шотландии неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих.  

Инцидент произошел на улице Уэст-Джордж-стрит днем в центре Глазго возле гостиницы Park Inn – по данным BBC, в отеле в последнее время селили просителей убежища, которые ожидают решения властей Великобритании, пишет ТАСС.

Один из сотрудников внутренних органов в ходе спецоперации получил ранения, его положили в больницу.

Нападавшего застрелили сотрудники полиции. Его мотивы неизвестны. Правоохранительные органы считают, что преступник действовал один и не разыскивают его возможных сообщников.

Информация о пострадавших и погибших на данный момент разнится: ряд СМИ, в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, говорят, что погибли три человека, другие сообщают только о шести пострадавших.

Сейчас Уэст-Джордж-стрит и близлежащие улицы перекрыты. Полиция Шотландии обратилась к жителям и гостям Глазго с призывом избегать этот район города.

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