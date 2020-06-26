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Лидера "Океана Эльзы" лишили депутатского мандата

19:10
  • пятница
  • 26 июня 2020

Миссия выполнена

Политическая партия "Голос" на внеочередном съезде прекратила полномочия народного депутата Украины Святослава Вакарчука, лидера группы "Океан Эльзы".

его место в Верховной Раде займет юрист и правозащитник Алина Свидерская, передает "Интерфакс".

"Сегодня съезд партии "Голос" лишил меня депутатских полномочий. Я благодарю делегатов съезда за уважение к моему решению. Остаюсь активным членом партии "Голос". Буду помогать всем, чем смогу, и там, где буду полезен", - написал Вакарчук в Facebook.

Музыкант сам подал заявление о сложении мандата. Он заявил, что считает свою миссию выполненной, поскольку возглавляемая им партия "Голос" прошла в парламент. Теперь Вакарчук хочет посвятить себя образовательным проектам.

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