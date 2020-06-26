ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Явка на онлайн-голосование по поправкам превысила 65%

19:25
  • пятница
  • 26 июня 2020

Дистанционно голосуют жители Москвы и Нижегородской области

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 65%, свидетельствуют данные оперативного штаба по наблюдению за голосованием.

Онлайн-голосование началось в четверг в 10:00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области.

По состоянию на 18:38 мск 26 июня, явка составила 65,16%. Принято 763 764 бюллетеня, передает ТАСС.

Дистанционное электронное голосование завершится 30 июня. Проголосовать на участках можно до 1 июля включительно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Конституция России
Конституция России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.