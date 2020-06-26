Явка на онлайн-голосование по поправкам превысила 65%

Дистанционно голосуют жители Москвы и Нижегородской области

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 65%, свидетельствуют данные оперативного штаба по наблюдению за голосованием.

Онлайн-голосование началось в четверг в 10:00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области.

По состоянию на 18:38 мск 26 июня, явка составила 65,16%. Принято 763 764 бюллетеня, передает ТАСС.

Дистанционное электронное голосование завершится 30 июня. Проголосовать на участках можно до 1 июля включительно.

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