Папа может: российские отцы захотели больше прав

Опрос показал, что 79% мужчин не прочь взять отпуск после рождения ребенка

Этот забавный челлендж в социальной сети семьи Молчановых стал, пожалуй, самым популярным (см. видео). Все потому, что своими ролями они поменялись не только в интернете, но и в жизни. Максим - счастливый отец маленькой Амелии, который уже несколько лет сидит в декрете. Хотя "сидит" - слово не самое подходящее. С дочкой они успевают и бассейн набрать, и мяч погонять, и дом подлатать, и десерт приготовить.

О том, что в их семье должно быть все поровну - и хлопоты, и отдых, решили вместе с супругой еще до рождения дочери. Тем более что график работы позволял: оба занимаются видео съемкой и сами выбирают заказы. А когда девочка появилась на свет, папа и вовсе убедился, что не хочет пропустить ни дня её жизни. К трудностям был, конечно, готов, хотя кое-что до сих ставит в тупик.

"То, что в кафе надо поменять памперсы. Это реально трудно! Где это сделать? То есть представляете, да, я папа, мальчик, а она девочка. Вот в какой мне туалет идти - в мужской или женский? Вот как вы считаете? Я вроде спрашивал. Мне большинство говорит: иди в женский. Ну то есть как бы логично, да?" – рассказал Максим Молчанов.

Зато теперь подобные задачи Максим решает на раз - как переодеть на весу, нужно ли греть мороженое и трудно ли договориться с девочкой. Более того, находит в этом повод для гордости. Так что как бы ни уверяли британские учёные, что отцовского инстинкта не существует - только отцовский долг, а мужчины якобы ориентированы в первую очередь на дом и дерево, но не сына, реалии зачастую говорят об обратном. Недавний опрос ВЦИОМ показал, что 79% респондентов не прочь взять отпуск после рождения ребенка. Речь идет об одной оплачиваемой неделе отдыха в первый месяц жизни младенца. При этом 85% опрошенных захотели отправить отцов в месячный отпуск в первые три года после появления ребенка. Инициатива выплачивать крепкой семейной паре "отцовский" капитал за троих общих детей понравилась 83% участников опроса. Другое дело, что слова зачастую расходятся с действиями. Тех, кто реально берёт на себя обязанности по воспитанию малышей и уходит в декрет, едва набирается 4%. Но с каждым годом цифра будет расти, уверяют психологи.

"Дети у нас вырастают не с одним родителем. К сожалению, у нас, по крайней мере в России, практика эта статистическая, что воспитывается одним родителем - либо бабушкой, либо мамой. И может быть, сейчас то ли женщины докричались до своих мужей, то ли мужчины действительно более осознанно начали понимать, что им нужно вносить в семейные отношения, именно в воспитание детей тоже свою лепту", - заявил психолог Дмитрий Сорока.

Папа Андрея - декретный отец со стажем. Сегодня дома чисто мужская компания, но в остальное время на нем и сын, и дочка. Решение взять отпуск по уходу за детьми зрело давно: во-первых, супруга зарабатывала чуть больше, во-вторых, признается глава семейства, надеялся взять паузу, заняться тем, что не успевал в рабочем ритме города. Но первые же недели в роли отца расставили все по своим местам.

"Когда тебя оставляют с ним один на один, ты понимаешь, что день твой расписан от звонка до звонка и ты должен подстраиваться под его режим, ставить себе по восемь будильников и быть готовым к тому, что начальник придет к тебе внезапно, в самый неожиданный момент, он не отпустит тебя, у тебя не будет отпуска, бизнес-ланчей", - рассказал Виктор Мишин.

Что до реального отпуска, то в российском законодательстве нет жестких ограничений: в отпуск по уходу за ребенком могут уйти и мамы-папы, и бабушки-дедушки, и вообще любые члены семьи. Условия те же - 1,5 года и 40% от среднего заработка. Однако существуют и "чисто женские" выплаты. Например, пособие по беременности и родам. Так, за 140 дней декретного отпуска в этом году женщина может получить максимум 322 000 рублей. Но что делать, если мама, скажем, гражданка другого государства? В таком случае семья не может рассчитывать на социальную поддержку. Устранить подобного рода несправедливости не первый год пытается самый молодой депутат Госдумы. Василий Власов предлагает, например, увеличить оплачиваемый отпуск для мужчин после рождения детей до 10 дней, а то и больше.

"Может быть, увеличить его до 20, до 30 дней, чтобы 10 дней оплачивало непосредственно государство, а 10-20 дней - работодатель. Понятное дело, мама все время находится с ребенком. Вот эти первые 10 дней или даже месяц, когда только родился ребенок, как раз на плечи отца падает обязанность покупки всех необходимых вещей. Я знаю, что во многих европейских странах есть такая практика", - заявил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.

Например, в Великобритании. Иветт Купер — первый в британской истории министр, которая ушла в декретный отпуск - говорила о скрытой дискриминации: мол, абсолютное большинство женщин после декрета не могут вернуться на работу. Молодым мамам предпочитают мужчин, причем порой даже с более низкой квалификацией. Бороться с этим решили не кнутом, а пряником.

Самый радикальный и равноправный подход в Швеции, где родительский отпуск продолжается дольше всего — 480 дней. В результате каждый четвертый шведский родитель в декрете – отец.

В Норвегии "отцовская квота" составляет 14 недель, столько же времени с ребенком проводит после рождения и мама. Плюс 4 с половиной месяца общего оплачиваемого отпуска. Местные фотографы даже запустили целое тематическое направление - "Будни скандинавского отца".

А вот в Америке, наоборот, государство не гарантирует ни одного дня в декретном отпуске. По данным Международной организации труда, столь же безжалостно к своим гражданам относятся только Папуа - Новая Гвинея и Оман. Повезло разве что тем, кто работает в крупных американских компаниях. Некоторые из них - например, Facebook - добровольно берут на себя ответственность оплачивать сотрудникам время по уходу за ребенком. Решение это созрело после того, как Марк Цукерберг сам с головой окунулся в хлопоты, связанные с появлением на свет малыша.

Внук королевы Великобритании принц Уильям дважды побывал в декрете. Джастин Тимберлейк тоже отказался от услуг няни. Домашние заботы взвалил на себя, на время прервав тренировки, Криштиану Роналду. Таких примеров все больше становится и в России. Причем среднестатистический портрет активного папы-домочадца за последние годы в нашей стране заметно помолодел.

"Сейчас более активная такая отцовская категория - это молодые отцы 25-35 лет. И мы понимаем, что они в другой совершенно живут парадигме. Если папа что-то делает и получает положительны опыт, он автоматически это перекладывает в привычку. Они не учатся, так как большинство, наверно, мам, не слушают лекции, им надо пробовать и чтобы этот опыт был положительным", - заявил директор по развитию межрегиональной общественной организации "Союз отцов" Алексей Чегодаев.

Опыт этот не всегда давался легко и не всегда бывал положительным, но о своем решении наши герои ни разу не пожалели. Современный папа, как в песне, может все что угодно. Только мамой не может быть. Но это и не нужно. У каждого в семье своя роль. И играть её, возможно, было бы чуть проще, если за спиной не только поддержка родных, но и государства.

Анна Пешехонова, Татьяна Каминская, Александр Ивановский, Павел Ермоленко. "В центре событий".

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