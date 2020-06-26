"Разорванная в клочья Россия": в Совфеде назвали цель противников поправок в Конституцию

В ход идут все средства

В четверг стартовало общероссийское голосование по поправкам в конституцию. Оно будет идти семь дней, с 25 июня по 1 июля. В Москве и Нижегородской области в течение шести дней можно будет проголосовать и онлайн. Там, кстати, явка уже превысила 50 %. На участках в оффлайне, то есть самых обычных, и привычных большинству населения - видеонаблюдение всюду, где только можно и разрешено законом. Есть наблюдатели, их больше пятисот тысяч, в том числе и международные эксперты. Ну и, конечно, действуют повышенные меры санитарной безопасности.

Измерение температуры на входе. Выдача одноразовых перчаток, масок и ручек. Обязательный антисептик. Максимальное дистанцирование. Даже проверка паспорта происходит на расстоянии. Потому как здоровье граждан - это главный приоритет.

В этот раз с кабинок для голосования было решено убрать привычные шторы. Это тоже сделали в целях обеспечения безопасности, с которой на всех избирательных участках, это подтвердили и в Роспотребнадзоре, полный порядок.

"Рисков ни для избирателей, ни для тех, кто будет присутствовать в течении всего рабочего времени на избирательных участках, нет", - заявила главный санитарный врач России Анна Попова.

Ради безопасности всероссийское голосование было решено проводить семь дней. Эта мера позволит избежать на участках массового скопления граждан. Причем данный формат для них еще и удобен, потому как в течение недели можно легко найти время и проголосовать.

"Сделано очень удобно, что мы голосуем все 6 дней. Людей мало, это позволяет не скапливаться, выбрать время. Рекомендую всем нашим гражданам в эти дни пойти, когда им удобно, чтобы не было проблемы. А самое главное - полностью исключается риск заражения. В магазинах в транспорте куда больше людей... Я, кстати, здесь голосую давно уже, всегда прихожу, когда людей мало. А сейчас, когда 6 дней идет голосование, вообще можно прийти и ты будешь один. Поэтому это очень удобно", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

А для Москвы и Нижегородской области доступно еще и онлайн голосование, которое будет идти круглосуточно вплоть до 30 июня. Причем процесс этот максимально упрощен.

"Пока вы здесь начали разговаривать, я за это время зашла, ввела свой логин, пароль. Мне прилетел код на мобильный телефон. Я проголосовала. Вот мой голос учтен. Все", - показала результат член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Наталья Касперская.

"Я решил прийти в Общественную палату, чтобы проголосовать в электронном виде. Почему? Потому что хочу сам оттестировать, попробовать, что это такое с учетом того, что огромное количество москвичей выбрало электронную систему голосования - более миллиона человек", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

У тех, кто не сможет проголосовать дистанционно или вдруг передумает, возможность сделать это на своем избирательном участке сохраняется. Но прийти туда гражданин сможет только первого июля.

"Им не нужно писать никакого нового заявления. Председатель комиссии связывается с реестром электронных избирателей. Видит, проголосовал человек или нет. Если нет, он выдает ему бюллетень, хотя он вычеркнут в этой книге", - объяснил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

За голосованием пристально следят наблюдатели. Их число огромно - более пятисот тысяч по всей стране. Это и обычные люди, и представители политических партий. Работают на всероссийском голосовании и иностранные эксперты, в том числе из стран Евросоюза.

"Я наблюдал за промежуточными выборами в США в прошлом году и могу сказать, что в России организовано все на высоком уровне. В частности, решение разнести голосование на несколько дней кажется мне очень мудрым. К тому же вы используете высокотехнологичные решения. И это тоже отлично", - отметил депутат парламента Италии Пауло Гримольди.

Там, где это возможно и позволяет закон, организовано круглосуточное видеонаблюдение. Все эти меры приняты для того, чтобы сделать процесс голосования прозрачным. А результат народного волеизъявления нельзя было сфальсифицировать. О том, что он должен быть максимально легитимным, постоянно говорит и президент России Владимир Путин.

"Наша общая важнейшая задача - чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, "накрутки" явки. Не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России", - заявил глава государства.

Россияне, кстати, активно включились в процесс. Это касается и досрочного голосования, правом на которое воспользовались 86,5 тысячи человек, и электронного, и очного. Дирижер Юрий Башмет, например, прямо с самолета приехал на избирательный участок.

"Поправки они, в общем, подтверждают жизнь и утверждают позицию заботы государства о гражданах", - высказал свое мнение народный артист.

Социальный блок поправок действительно масштабный. Однако только ими дело, конечно, не ограничивается. Среди предлагаемых изменений и ужесточение требований к чиновникам, и расширение полномочий обеих палат парламента. И закрепление традиционных семейных ценностей. Сотни важнейших изменений, которые несколько месяцев тщательно готовили и прорабатывали.

"Когда нет реальных претензий, как к содержанию поправок, так и к процедуре голосования, тогда начинают создавать разного рода фейки и активно их тиражировать", - объяснил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Андрей Клишас.

Начиная с 25 июня их количество резко возросло. Был даже создан поддельный сайт электронного голосования. А Сеть заполнили вбросы о том, что людей якобы принуждают голосовать за поправки. Сообщалось о том, что происходит это на одном из предприятий Екатеринбурга и на военных кораблях, стоящих на рейде в Новороссийске. А в Москве якобы члены сразу нескольких участковых комиссий в знак протеста сложили с себя полномочия. Все это на деле оказалось откровенным враньем, как и сообщения некого Егора Волкова из Магадана, который утверждал, что на одном из участков в городе ему не дают проголосовать.

Мобильная группа общественного штаба проверила информацию. Итоги следующие: по данному адресу располагается УИК №7, которая в момент отправки сообщения не приступила к своей работе. Но это не волнует разные СМИ. Фейковые сообщения, которые они выдают за достоверные, проверенные факты, на самом деле - оплаченный заказ.

"Судя по всему, в Вашингтоне надеются на то, что такого рода акции смогут разжечь в России беспорядки наподобие недавних погромов, прокатившихся по самой Америке. За океаном явно не по душе общественно-политическая стабильность нашей Родины. Поскольку их заветная и плохо скрываемая мечта - это разорванная в клочья Россия",- сообщил глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

Но пока не выходит. Да и пропаганда серьезных результатов не дает. Согласно опросам, подавляющее большинство россиян считает поправки нужными и важными. Хотя их и пытаются убедить в обратном, призывая сказать обновлению Конституции "нет". Для этого даже придумали одноименную акцию, которую курируют выходцы из "Открытой России", связанной с Михаилом Ходорковским. Ее организаторы, что подтверждается фактами, собираются во что бы то ни стало дискредитировать результаты голосования.

"После 25 июня натовцы, скорее всего, воспользуются экзитполами, которые попробуют провести силами аффиллированных с ними лиц. А затем, вероятно вечером 1 июля, попытаются спровоцировать в центре Москвы по сути антигосударственный митинг – флешмоб", - рассказал Климов.

"Плевать они хотели на то, что нам уже давно пора ставить точку в 90-х годах и на те важнейшие пункты о семье, которые принимаются в Конституции, им до этого вообще нет дела. Им важно сейчас расшатать историю, здесь подогреть почву и потом уже устраивать выходы людей на улицу", - заявил журналист Роман Голованов.

На этот же результат работает и якобы независимое движение в защиту прав избирателей - "Голос", признанное в России иностранным агентом. На неделе в Сети появилась методичка, которую центральный штаб организации разослал в регионы. Помимо прочего, в тексте объясняется как должен себя вести наблюдатель.

"Как только нарушение свершилось, начинайте скандалить. Ваши действия должны сопровождаться повышенным тоном голоса, жестикуляцией, эмоциями. Ваша задача - привлечь внимание всех граждан, присутствующих в этот момент на участке. Вам необходимо дезорганизовать работу УИКа и сформировать информационный повод в случае присутствия представителей СМИ на участке", - говорится в методичке.

Руководство движения "Голос", у офиса которого, кстати, на днях был замечен джип с номерами посольства США, наличие таких рекомендаций опровергло. Однако Михаил Кузавков, председатель курганского отделения, в беседе с корреспондентом telegram-канала "Антипропаганда" заявил обратное. А также подтвердил наличие пункта, суть которого сводится к тому, что, если нарушений нет, то их обязательно нужно придумать.

"Далее здесь есть такой пункт - если все на участке в принципе нормально. То есть он гласит: "нет нарушений, придумайте". Насколько я знаю, речь идет о такой возможности для организаторов", - рассказал председатель регионального отделения движения "Голос" в Курганской области Михаил Кузавков.

"Основная и главная задача, скажем, того же "Голоса", который признан иностранным агентом на территории России, это дискредитация отечественной избирательной системы. Это их главная задача", - подтвердил политолог Алексей Мартынов.

Однако придраться к чему-либо будет трудно. Сам процесс всероссийского голосования организован максимально открыто. Да и с точки зрения демократии - не подкопаешься. Потому что нет ничего более демократичного, чем воля народа. На том, чтобы именно народ решает судьбу поправок, настаивает президент. Хотя по закону можно было и обойтись. Но Путин посчитал это неправильным.

"Они вступят в силу только, если граждане их поддержат. Именно воля народа принципиально важна, чтобы обеспечить надежные условия для уверенного, динамичного развития на десятилетия вперед. И, конечно, новые конституционные положения, в случае их принятия, зададут и более высокие требования к эффективности всей нашей социально-экономической политике", - заявил Путин.

Причем часть из этих поправок фактически уже заработала. А вот закрепить их юридически смогут только граждане, мнение которых отразят бюллетени. Их по итогам каждого дня голосования упаковывают в специальные пакеты и закрывают в сейф. Считать их начнут лишь вечером 1 июля. Тогда же страна узнает и предварительный результат.

Александр Панюшкин, Павел Дубров, Екатерина Семанович. "В Центре Событий".

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