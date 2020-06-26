Косово раздора: как Европа пытается переиграть США на Балканах

Что стоит за обвинением лидера Косова Хашима Тачи в военных преступлениях

Специальный трибунал в Гааге предъявил обвинения Хашиму Тачи - "президенту" Косово. А до этого - одному из основателей и руководителей "освободительной армии Косова". Тачи обвиняют в убийствах, пытках и похищениях сотен человек. В этой новости удивительно всё – и то, что Европейское правосудие обратило внимание на преступления против человечности со стороны косовских мусульман, и вообще мусульман, что в целом Гаагой фактически не замечалось ранее. Особенно на фоне массового преследования сербов. И самое главное - выбранный момент, аккурат перед организованной американским президентом сербско-косовской встречей в Вашингтоне. Она должна была пройти 27 июня. Но Тачи от встречи уже отказался. Как Европа пытается переиграть Трампа на Балканах?

Это последствия резни в селе Клечка в июле 1998 года. Боевики Армии освобождения Косово убили тогда 22 серба. Мужчин до расстрела пытали, женщин насиловали. Среди убитых много детей. Чтобы замести следы, тела сожгли в печах. Спустя 22 года один из основателей Армии освобождения Косово, ныне президент непризнанной республики Хашим Тачи рассыпается в комплиментах Дональду Трампу и с нетерпением ждет встречи в Вашингтоне, параллельно критикуя Европу.

"Я хотел бы поблагодарить президента Трампа и посла Гренелла за их участие и активную позицию. У Косово нет альтернативы, кроме европейского будущего. К сожалению, ЕС тормозит процесс безвизового въезда для граждан нашей страны. Однако Косово является особым и вечным партнером США с самым проамериканским населением. Поэтому мы будем тесно сотрудничать как с США, так и с ЕС", - сказал президент Косово Хашим Тачи.

Вот только ЕС, похоже, не горит желанием тесно сотрудничать с Тачи. И уж тем более Брюссель и другие столицы Европы не хотят, чтобы косовский политик договаривался о судьбе региона с Вашингтоном. На неделе Тачи это ясно дали понять повесткой в специальный трибунал по Косово. Его обвиняют в военных преступлениях. Если конкретно, речь об убийствах, наркоторговле, похищениях, и, главное, организации целой сети по торговле органами. О чем говорили не только сербы, но и, например, Карла дель Понте – прокурор трибунала по бывшей Югославии.

"В данном случае речь идет не о том, что это способ давления на Тачи, а это серьезное обвинение руководства Косово и Метохии в тех преступлениях, которые они совершали в 90-е годы на Балканах. Они безнаказанно прошли этот период, хотя совершали преступления все, включая Хашима Тачи. И известен он как серьезный коррупционер и после всех событий 90-х годов. И ему действительно грозит серьезное наказание", - прокомментировала доктор исторических наук, балканист Елена Гуськова.

Хашим Тачи, бывший спикер парламента Кадри Весели и другие обвиняемые лично несут ответственность за убийство как минимум 100 человек, так считает прокуратура. Сразу после новостей трибунала косовская делегация отменила поездку в Вашингтон. Там Тачи должен был встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем. Руководитель Косово обвинения пока не прокомментировал, зато высказался Кадри Весели.

"Борцы за свободу, которые в 1998, 1999 годах взяли оружие, чтобы защитить свой народ, семьи, дома и честь от геноцида со стороны Сербии, заслуживают только почитания, а не подобных обвинений", - уверен бывший спикер парламента Косово Кадри Весели.

Как защита своего народа и семьи связана с убийством мирных жителей, Весели не уточнил. Не вспомнил он и однобокий трибунал по бывшей Югославии, который, по сути, стал судилищем сербов. Зато обвинил Гаагу в политической ангажированности.

"Настоящие мотивы прокурора носят исключительно политический характер. Обвинения озвучены за несколько дней до встречи в Белом доме. Ни один прокурор никогда не должен позволять себе руководствоваться политическими мотивами", - сказал Весели.

Впрочем, ни Тачи, ни его люди не опровергли ни одного обвинения в их адрес. Если и искать политические мотивы, то только в ответе на вопрос – почему сейчас? Трамп, по мнению экспертов, решил побыть великим миротворцем перед выборами.

Подробности смотрите в репортаже Дениса Большакова.

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