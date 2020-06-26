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Ученые развеяли миф о передаче коронавируса

20:10
  • пятница
  • 26 июня 2020

COVID-19 не способен передаваться с помощью комаров

Итальянские ученые пришли к выводу, что COVID-19 не может передаваться с помощью комаров.

Коронавирус, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче, сообщили специалисты Национального института здравоохранения Италии.

Ученые также ссылаются на отчет Всемирной организации здравоохранению, согласно которому кровососущие насекомые не могут быть переносчиками коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress.

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