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Путин и президент Киргизии обсудили коронавирус

20:50
  • пятница
  • 26 июня 2020

Лидеры также затронули вопросы двусторонних отношений

Президент России Владимир Путин в пятницу поговорил по телефону с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Контакт состоялся по инициативе киргизской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудили ряд вопросов, которые касаются двусторонней повестки. Путин и Жээнбеков подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-киргизского сотрудничества в различных сферах, в том числе по борьбе с пандемией коронавируса.

"Владимир Путин поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за визит в Москву на торжественные мероприятия в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и за участие военнослужащих из Киргизии в параде на Красной площади", - говорится в сообщении на сайте президента России.

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