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Российский Су-30 перехватил американские самолеты над Черным морем

22:01
  • пятница
  • 26 июня 2020

Разведчики тут же сменили направление

Самолеты-разведчики ВВС США пролетели над нейтральными водами Черного моря, их сопровождал российский истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота.
Опубликовано видео перехвата американских бомбардировщиков российскими Су-27

Иностранные самолеты - патрульный самолет Р-8А "Посейдон", стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США - засекла система ПВО Южного военного округа. После того, как к ним на безопасное расстояние приблизился Су-30, они тут же изменили направление полета от государственной границы России.

Полет российского боевого самолета проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.

После выполнения задачи Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования.

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