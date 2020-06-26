Российский Су-30 перехватил американские самолеты над Черным морем

Разведчики тут же сменили направление

Самолеты-разведчики ВВС США пролетели над нейтральными водами Черного моря, их сопровождал российский истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота.

Иностранные самолеты - патрульный самолет Р-8А "Посейдон", стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США - засекла система ПВО Южного военного округа. После того, как к ним на безопасное расстояние приблизился Су-30, они тут же изменили направление полета от государственной границы России.

Полет российского боевого самолета проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.

После выполнения задачи Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"