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Московские врачи вылечили ещё почти 2 тысячи больных коронавирусом

10:04
  • суббота
  • 27 июня 2020

Наблюдается положительная динамика

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 852 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 146 043.
Количество выявляемых случаев COVID-19 в Москве снизилось на 37%

По последним данным, антитела к коронавирусу выявлены примерно у 20% прошедших тестирование жителей Москвы. В исследовании, которое проходило с 5 по 18 июня, приняли участие более 90 тысяч горожан.

По словам Раковой, в городе постепенно формируется популяционный иммунитет к коронавирусу. Примерно у 7% москвичей он появился за последний месяц.

По данным на 26 июня, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 218 604 пациентам, умерло с начала пандемии 3 714 человек. В России больных зарегистрировано около 620 тысяч, в мире 9,6 миллиона человек инфицировано коронавирусом, умерли 490 тысяч человек.

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